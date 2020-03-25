Геращенко причитает: Россию больше не получится обвинять в «агрессии»

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подписанный недавно в Минске документ о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса является катастрофой для Украины.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила депутат от «Европейской солидарности», близкая соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём катастрофа подписанного 11 марта в Минске документа? Это первый протокол, в котором нет ни одного слова про безопасность, и это на фоне обострения на фронте.

Ни в одном документе «Минска» никогда не было никаких «полномочных представителей» «ОРДЛО». Это просто легализация банды, которая едет в Минск через Москву, выполняет там инструктаж от всех этих Сурковых, а сейчас Козаков и ФСБшников и просто озвучивают хотелки Москвы.

Мы просто сами, своими руками, выводим Москву из позиции страны-агрессора, и переводим в ОБСЕ в формат наблюдателя. Вместо Карабаса-Барабаса Путина они нам предлагают этих дурацких буратинок, которые должны что-то там с нами решать. Это предательство.

Кстати, никто не говорит, что Россия не выполняет договорённости, достигнутые в «нормандском формате», и подписанные уже Зеленским. Не определена дата относительно режима тишины, прекращения огня», – возмутилась Геращенко.

Её коллега и сопартиец Ирина Фриз призвала президента Владимира Зеленского сделать приоритетом своей политики безопасность ВСУ в Донбассе, а не подыгрывание Кремлю.

«Было бы хорошо, чтобы страна в лице пана президента, а не пана Ермака, всё-таки главной темой своей деятельности сделала обеспечение безопасности наших военных, которые находятся непосредственно в зоне «ООС». Козак, который играет основную скрипку в этой партии, и Ермак, который у него на подтанцовке, выводят Россию со статуса страны-агрессора», – сказала Фриз.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Мария Ионова подчеркнула, что с принятием этого решения Украина автоматически проигрывает во всех международных судах.

«Сейчас украинская власть сама пошла по повестке дня самого Путина. И потому большая вероятность и риск, что ЕС снимет санкции. Мы лишаемся субъектности в международных судах, это всё обнуляется. Россия у нас становится невинной овечкой, которая все эти шесть лет просто наблюдала», – добавила Ионова.

После чего Геращенко обвинила европейских «партнёров» в предательстве Украины.

«Я думаю, сейчас Германия и Франция смотрят на это с облегчением, думая: «Баба с возу – кобыле легче. Если Украина сама хочет сесть за стол переговоров с этими покемонами – хорошо, это их проблема», – резюмировала депутат.