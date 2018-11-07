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07.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Геращенко пытается запихнуть Порошенко в учебник истории

За пособничество в церковном расколе президент Украины Петр Порошенко попадет в отечественные учебники истории.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила вице-спикер Верховной рады, соратница президента по партии Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, нынешний глава государства договаривался с Константинопольским патриархатом о предоставлении автокефалии раскольницам с первых дней своего президентства.

«Сейчас это произошло только потому, что все было очень хорошо подготовлено. Это уже та точка, которая легла на важную подготовленную почву. Президент Порошенко этим своим путем к созданию, помощи в создании единой поместной православной украинской церкви останется в учебниках истории. Очень неравнозначные масштабы – учебник истории, историческое событие и предвыборный пиар, как кто-то так говорит. Это неравнозначные по значимости вещи», – заявила Геращенко.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что рейтинг Порошенко упал после заявлений о предоставлении константинопольского томоса украинским раскольникам.

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