Геращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от кандидатов в президенты не унижать украинскую церковь.
Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я требую от кандидатов не унижать украинскую церковь. Вчера на одном из телеканалов один из кандидатов, вернее, кандидаток, заявила, что митрополия – это зависимость от Константинополя. Это абсолютно неправда. У нас независимая украинская церковь и, пожалуйста, не надо унижать церковь на всю страну», – сказала Геращенко.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тимошенко заявила, что Украина должна получить не зависимую от Константинополя митрополию, а собственный патриархат.
Метки: Верховная Рада, Ирина Геращенко, ПЦУ, томос, Юлия Тимошенко
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