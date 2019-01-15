//exit;
15.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

Геращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от кандидатов в президенты не унижать украинскую церковь.

Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я требую от кандидатов не унижать украинскую церковь. Вчера на одном из телеканалов один из кандидатов, вернее, кандидаток, заявила, что митрополия – это зависимость от Константинополя. Это абсолютно неправда. У нас независимая украинская церковь и, пожалуйста, не надо унижать церковь на всю страну», – сказала Геращенко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тимошенко заявила, что Украина должна получить не зависимую от Константинополя митрополию, а собственный патриархат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть