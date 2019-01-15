Геращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»

15.01.2019, Киев, Игорь Петров

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от кандидатов в президенты не унижать украинскую церковь.

Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я требую от кандидатов не унижать украинскую церковь. Вчера на одном из телеканалов один из кандидатов, вернее, кандидаток, заявила, что митрополия – это зависимость от Константинополя. Это абсолютно неправда. У нас независимая украинская церковь и, пожалуйста, не надо унижать церковь на всю страну», – сказала Геращенко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тимошенко заявила, что Украина должна получить не зависимую от Константинополя митрополию, а собственный патриархат.