Тимошенко потребовала независимости от Константинополя

15.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украина должна получить по-настоящему независимую церковь, которая не будет находится в подчинении Константинопольского патриархата.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» телеканала ICTV заявила депутат Верховной рады, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Томос – это независимость нашей православной церкви. Мне очень жаль, что его сделали таким политическим инструментом. Мы имеем право получить свое независимое православие. Мы – Киевская Русь, которая вообще распространяла христианство по нашей части мира. Мы имеем особое право на независимую православную церковь. Но это – еще не завершение процесса”, – сказала политик.

Она также отметила, что “всем сердцем” уважает лидера киевских раскольников Михаила Денисенко, которого назвала “патриархом Филаретом”.

“Это – сильный человек, которых сохранил нам независимую церковь. Он сказал, что сделан первый важный шаг, мы получили митрополию от Константинополя и должны двигаться дальше. Он сказал, что нам надо достичь того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат. Потому что митрополия – это зависимость от Константинополя. Патриархат – это поместная православная церковь. Много стран получили от Константинополя право иметь патриархаты. Я полностью разделяю то, что говорит патриарх Филарет. Надо двигаться дальше», – резюмировала Тимошенко.

При этом, как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты обратили внимание, что рейтинг действующего президента Петра Порошенко после “интенсивного двухмесячного «томособесия» стал приближаться к рейтингу Юлии Тимошенко, хотя ранее она лидировала с двукратным превосходством.

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