Геращенко взвесила украинский паспорт и забраковала московских либералов

13.08.2019

Указ президента Владимира Зеленского об упрощённой выдаче украинских паспортов гражданам РФ может стать серьёзной проблемой для Киева, потому что в страну якобы ринутся толпы «кремлеботов».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, кандидат в депутаты от партии «Европейская Солидарность», генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полностью поддерживаем законодательную инициативу президента: те, кто защищал нашу страну с оружием в руках, имеют право на соответствующие гарантии, в том числе и гражданство, со всем пакетом прав и обязанностей всех граждан Украины.

Другое дело, что результат реализации такого указа может привести к проблемам немного другого рода. Потому что есть ряд, не хочу говорить «маргинальных», но, скажем так, людей, которые проживают за границей Украины, имеют соответствующие политические взгляды на будущее Украины, и они тоже могут воспользоваться этим правом.

Поэтому наша позиция одна: во время разработки указа президента необходимо, чтобы был разработан чёткий механизм проверки кандидатов на получение гражданства, и чтобы ни в коем случае под словом «упрощение» не пряталось слово «отсутствие любого контроля», – обеспокоился генерал.

В свою очередь, обиженная на российскую либеральную общественность депутат Верховной рады и соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что украинский паспорт – это якобы настолько «круто», что его необходимо заслужить, чего российские оппозиционеры пока не достигли.

«В России нет никаких либеральных медиа. Там есть только одобренная Кремлём платформа псевдолиберальных так называемых СМИ. И каждый российский либерал, за очень редким исключением, заканчивается, когда начинается украинский вопрос.

Кто-то из коллег в Facebook написал, что российская власть так позорно обходится с демонстрантами в Москве, что российской власти надо поставить на входе на Красную площадь рамочку и написать: «Заходить может только тот, кто скажет, что Крым украинский». Они так сразу решат вопрос массовости этих митингов, потому что среди российских либералов вопрос либеральности очень часто заканчивается на украинском.

Потому что никто из них не вышел с плакатом освобождения украинских заключённых, там все забыли про украинских моряков, и передачи им носят только несколько действительно либеральных людей, которых можно пересчитать на пальцах одной руки. Я даже не знаю, кто из этих либералов может просить убежище на Украине.

Мне кажется, что украинский паспорт имеет очень большой вес. После принятия безвиза он тридцать второй в мире по своему весу, и так далее. Украинский паспорт надо заслужить», – резюмировала она.