Герасимов поведёт наступление на Украину широким фронтом, – Карасев

В течение месяца-двух Россия начнет наступление на Украину широким фронтом. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карасева, для этого были сделаны перестановки в командовании спецоперацией, когда во главе ее стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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«Очень редко начальник Генштаба фактически командует военным фронтом, военной операцией. Это значит, серьезно ставка делается на то, чтобы в течение месяца-полтора-два максимум добиться тех результатов, которые они считают.

Это серьезный сигнал Западу, что вы сейчас собираетесь выйти на новый уровень помощи Украине, вы собираетесь на новый виток эскалации – мы это принимаем. Потому что это уже не просто будут локальные операции, как сейчас, например, при всей их кровопролитности, как на Соледаре или в районе Бахмута, – тем не менее, это локальные участки. А это будет уже на фронтальное, мощное наступление, может быть, и по всему фронту. И не забудьте еще белорусскую границу», – заявил Карасев.

По его мнению, «новый этап войны – это переход к большой наступательной войне, переход к новой войне по всей линии фронта».

«Наступление может пойти по всей линии фронта. Потому что силы сосредоточены, если говорить о разведданных, накапливаются на севере Луганской области, где юг Харьковской и Луганской области – в том районе. Под Запорожьем тоже, на Запорожском направлении – могут пойти в наступление для того, чтобы пойти на Запорожье, а потом идти к индустриальным центрам – Днепропетровск, Запорожье, по этой линии идти. Дальше Беларусь. Могут идти и просто фронтально. Поэтому сейчас – периоды без расслабона», – заявил Карасев.