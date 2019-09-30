Германия и Франция толкают Украину к конкретике по Донбассу

30.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Допущенные президентом Украины Владимиром Зеленским в разговоре с Дональдом Трампом нелестные выпады в адрес лидеров Франции и Германии наверняка будут иметь последствия.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, то Киев вряд ли может обвинять Евросоюз в бездействии, потому что у него самого нет четкой позиции. Германия и Франция наоборот толкают Украину к конкретике. В экономической сфере претензии выдвинуть можно, так как Запад мог бы более эффективно помогать украинцам развиваться», – считает эксперт.

«Конечно, Евросоюз вправе обижаться на Зеленского, – добавляет Денисов. – Произошедшее можно сравнить с тем, как человека за его спиной обсуждает родственник. Это никому не понравится и наверняка скажется на личных взаимоотношениях между лидерами государств. О каких-то материальных последствиях можно будет судить через полгода или год. Что касается претензий Зеленского, то следует учесть, что Франция и Германия всегда исходят из своих, а не украинских национальных интересов, очень часто они не совпадают».

По мнению политолога, Зеленскому еще многому предстоит научиться, а пока «он совершает много совсем глупых ошибок».

Как сообщал «ПолитНавигатор», обнародованная администрацией Дональда Трампа расшифровка телефонного разговора с Владимиром Зеленским поставила украинского президента в дурацкое положение.