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19.08.2021 20:42 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Германия и Франция заставят Украину выполнить «Минск» – немецкий эксперт

Новости УкраиныКогда Франция и Германия начнут вынуждать Киев выполнить Минские соглашения, Украине не станут помогать...

Когда Франция и Германия начнут вынуждать Киев выполнить Минские соглашения, Украине не станут помогать даже США, которые также стремятся договориться с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повестка для  украинцев такая: Германия должна стопроцентно стать на сторону Украины и защищать её от «агрессивной» России, помочь Украине вернуть Донбасс и Крым. Немцы при Меркель были примирителями и судьями в политическом процессе, но не становились на сто процентов на сторону Украины.

Тем более, Меркель скажет Зеленскому, что и он должен выполнять «формулу Штайнмайера». Первый шаг должна сделать Украина и предоставить Донбассу обещанную автономию. После этого все пункты Минских соглашений будут выполнены, в том числе Россией и повстанцами в Донбассе», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Владимир Зеленский, разочаровавшись во Франции и Германии, хочет вынудить США возглавить Минский переговорный процесс.

«Так будет, но первый шаг должна сделать Украина, а Зеленского Германия и Франция разочаровали, в ходе Минских соглашений они примиряли Россию и Украину, а не становились на сторону Украины. Поэтому вся надежда Зеленского на «зелёных» в Германии, или он хочет, чтобы американцы зашли в эту игру.

Поэтому Зеленский хочет поехать в Америку с тем, чтобы уговорить американцев взять шефство над Минскими соглашениями, после ухода Меркель, чтобы американцы начали жёстко давить на Россию.

Но, Зеленский не очень информирован, его внешняя служба не очень информирована, потому что нужно проследить и увидеть, что сам Байден тоже пытается где-то наладить, хотя и осторожно, отношения с Россией», – заключил Рар.

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