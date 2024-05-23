Как это по-украински: Зеленский отплатил Сербии чёрной неблагодарностью

В четверг, 23 мая, Генеральная ассамблея ООН приняла похабную резолюцию о провозглашении «Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». За этим названием кроются обвинения в совершении «геноцида против боснийских мусульман» в адрес всего сербского народа.

Это провал внешней политики президента Сербии Александра Вучича, направленной на заигрывание с Западом и его марионетками. Особо впечатляет голосование за эту резолюцию представителей Украины, первую леди и главу МИД которой Вучич на днях с помпой принимал в Белграде, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам Вучич лихорадочно пытается переложить вину на Запад.

«Вы знаете, что на самом деле произошло в Совете Безопасности ООН 24 марта 2024 года, когда мы хотели обсудить бомбардировки Сербии в 1999 году? Они сказали: «Не смотрите в прошлое, смотрите в будущее». Через два дня мы узнали, что они готовят эту резолюцию. Когда у них есть политические мотивы, тогда они могут идти дальше в прошлое. Но когда кто-то другой говорит о прошлом, тогда это ничего не значит», – заявил он после того, как за антисербскую резолюцию проголосовали 84 государства.

Против были 19, в том числе Россия, Белоруссия, Венгрия и Китай, 68 государств воздержалось.

Безусловно, принятая резолюция – это не просто цинизм, а настоящая хуцпа. Во-первых, её авторами выступили Германия и Руанда, страны, власти которых ответственны за самые массовые преступления геноцида в ХХ веке.

Деяния германских нацистов задокументированы, от их рук в годы Второй мировой войны погибли десятки миллионов мирных граждан СССР, более 6 миллионов евреев, 1,5 миллиона цыган и сотни тысяч граждан других оккупированных Третьим рейхом стран. С Руандой же, хотя там геноцид произошёл всего 30 лет назад, ситуация менее известна.

Большинство людей знает лишь тот факт, что в этой африканской стране представители национального большинства (хуту) весной-летом 1994 года убили более миллиона сограждан из меньшинства (тутси). Некоторые слышали, что нынешний диктатор Руанды, этнический тутси Поль Кагаме, и его боевики этот геноцид остановили.

А вот о том, что бывший посол Руанды в США и другие политические союзники винили Кагаме в том, что это именно он спровоцировал геноцид, сбив самолёт президента Руанды Жювеналя Хабьяриманы (этнического хуту), и что войска Кагаме убили сотни тысяч хуту, знают лишь специалисты по Африке.

Во-вторых, антисербская суть резолюции спрятана за ссылками на решения Международного суда по бывшей Югославии (МТБЮ), который, собственно, признал события в окрестностях городка Сребреница в Боснии и Герцеговине (БиГ) «геноцидом боснийских мусульман», а вину за это возложил исключительно на боснийских сербов.

В-третьих, в резолюции вслед за решениями МТБЮ указано, что в Сребренице в 1995 году будто бы было убито 8372 мусульманина, и ни словом не упомянуты жертвы среди сербов.

Напомню, мусульманские боевики под предводительством Насера Орича захватили Сребреницу в апреле 1992 года, и до 11 июля 1995-го зверски убили более 3,5 тысяч мирных сербов в окрестностях, а десятки тысяч сербов были подвергнуты пыткам. При этом Орич находился в Сребренице под защитой «миротворцев ООН», и лишь после очередных вылазок этот анклав был захвачен войсками Республики Сербской (БиГ).

Более двух тысяч боевиков были взяты в плен. Сербские военные, увидев массовые погребения своих соплеменников и следы пыток на телах выживших, в середине июля 1995 расстреляли, по разным данным, от 1920 до 1930 пленных. Ещё несколько тысяч мусульман попытались прорваться с боями в ещё один охраняемый ООН мусульманский анклав – Горажде, но были убиты, их потом тоже объявили «жертвами геноцида».

Хотя тела мусульман, убитых и умерших своей смертью в 1992-1995 годах, свозят на мемориальное кладбище почти 30 лет, там до сих пор меньше 7 тысяч могил. При этом более 500 человек, чьи имена значатся на памятниках, уехали на Запад, и большинство из них до сих пор живы…