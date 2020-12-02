Германия нарушила договоренность, которая привела к объединению страны

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Зачастую НАТО становится виновником проблем, которые возникают в отношениях между Россией и Германией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям заявил глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст.

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Он не согласился с заявлением министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести с позиции силы диалог с Россией.

«Вместо политики силы нужно проводить цивилизованные дебаты. Вспомним, как происходили переговоры в формате «2+4». Страны-участницы договорились о немецком единстве, но, кроме того, было принято решение о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Несмотря на все спекуляции вокруг того, были ли зафиксированы эти договоренности письменно, многие эксперты признают, что договоренности существовали. Однако расширение произошло, то есть мы фактически нарушили договор, который привел к объединению нашей страны», – сказал немецкий политик.

В этом свете, считает он, Германии нужно пересмотреть отношение к России.

«На мой взгляд, многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом. Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», – резюмировал Эрнст.

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