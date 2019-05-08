Германия отказалась исполнять решение украинского парламента по Крыму

08.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

После введения ЕС антироссийских санкций только Германия потеряла более 100 миллиардов евро.

Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, возглавлявший немецкую делегацию на V Ялтинском международном экономическом форуме.

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Он назвал антироссийские санкции «деструктивной мерой» и охарактеризовал их как «провал дипломатии».

«Санкции не принесли никому ничего позитивного. Ни украинскому, ни российскому, ни немецкому народам. С момента введения санкций Германия потеряла более €100 млрд и более 600 тыс. рабочих мест оказались под угрозой», – сказал политик.

По его словам, многие понимают бессмысленность ограничений, но боятся об этом сказать публично. Также он указал на неточность используемого в Германии термина «аннексия» по отношению к вхождению Крыма в состав РФ.

«Ведь решение о референдуме принял региональный украинский парламент. То есть получается, что Берлин де-факто не признает решение украинского парламента. Когда говоришь такие вещи, у людей начинают ломаться стереотипы. К сожалению, СМИ подают совсем другую картинку. Наша задача — развернуть мышление в другую сторону», – резюмировал Гердт.