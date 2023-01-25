Германия перебрасывает свои комплексы Patriot к границе с Украиной

Олег Хавич.  
25.01.2023 08:00
  (Мск) , Варшава  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Польша, Украина


Армия ФРГ начала переброску в Польшу двух из запланированных трёх батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Движение колонны из Мекленбурга-Передней Померании показал немецкий телеканал Welt.

Системы ПВО направляются в сторону города Замостье на границе с Украиной. Рядом с предполагаемым местом дислокации комплексов Patriot находится железнодорожная станция, с которой на Восток везут как гражданские, так и военные грузы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия ФРГ начала переброску в Польшу двух из запланированных трёх батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК)...

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Более сотни военных немецкого бундесвера находятся в Польше с 16 января, и вместе с польскими коллегами готовится установить и использовать эти системы ПВО. Целью размещения немецких ЗРК Patriot в Польше является «защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО».

24 января польский министр обороны Мариуш Блащак на вопрос Польского радио, когда системы прибудут в Польшу, ответил: «В ближайшие дни». Он подчеркнул, что ныне ведутся последние подготовительные работы, связанные с размещением комплексов Patriot.

«Они будут размещены в Люблинском воеводстве», – уточнил Блащак.

Он отметил, что комплексы будут включены в польскую систему ПВО, и решение об их использовании будет принимать оперативный командующий родами Вооруженных Сил Польши.

«Я также хочу подчеркнуть, что вся эта история привела к тому, что системы Patriot также пообещали Украине. И это наша великая победа, потому что на Украину напала Россия, и Украина нуждается в такой поддержке», – заявил Мариуш Блащак.

Он выразил мнение, что именно благодаря польской инициативе немцы объявили о передаче украинцам систем Patriot.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Германия в начале января 2023 года подтвердила передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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