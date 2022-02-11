Германия признала автомобильные права «Республики Косово»

Голосами всех 16 федеральных земель Бундесрат Германии официально признал автомобильные права так называемой «Республики Косово».

«Президент» Косово Вьоса Османи пообещала работать над тем, чтобы примеру Германии последовали другие страны ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым новость о признании косовских водительских прав Бундесратом Германии опубликовал на своей странице в фейсбуке посол Косово в Германии Фарук Айети:

«Из 69 голосов в Бундесрате не был против ни один, – написал сепаратистский «дипломат». – Это достаточно говорит о дружбе между нашими двумя странами, а также о повышении качества стандартизации косовских водительских удостоверений в соответствии с европейскими нормами».

В свою очередь, в этой же социальной сети «президент» Косово Вьоса Османи сообщила о том, что Косово будет призывать другие страны ЕС брать пример с Германии.

«В ходе официального визита в Германию, на встречах с президентом Штайнмайером, а также на встречах с бывшим министром иностранных дел господином Маасом сначала в Приштине 22 апреля прошлого года, а затем во время моего пребывания в Берлине, это была одна из главных дискуссий, которая также отражала одну из главных забот нашей диаспоры там.

Чрезвычайно благодарна немецким ведомствам за сотрудничество в решении этого давнего запроса. Этот шаг сегодня подтверждает доверие немецких ведомств к процедурам и работе наших ведомств и, следовательно, способствует дальнейшему развитию наших и без того отличных двусторонних отношений.

Мы будем продолжать работать в сотрудничестве с другими учреждениями в стране, чтобы гарантировать, что этому примеру последуют другие страны ЕС», – написала Османи.