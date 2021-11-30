Германия вступилась за иностранного агента в России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России якобы не желают позитивных изменений для своей страны, а потому принимают законы об иностранных агентов и нежелательные организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Йоханн Заатхофф.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мне кажется, что сегодняшние законы об иностранных агентах или нежелательных организациях нацелены на то, чтобы препятствовать дальнейшему сближению обществ, чтобы таким образом предотвратить любые изменения в собственной стране. Даже такая влиятельная организация, как «Мемориал», основанная Сахаровым и признанная во всем мире, признана «иностранным агентом» и должна быть закрыта. Это меня очень беспокоит», – сказал немецкий правительственный чиновник.

Он выразил надежду, ответственные люди в России не допустят закрытия «Мемориала».

«Изоляционистская политика, похоже, исходит из того, что русских только подсказками из-за рубежа наводят на мысль о своем будущем. Однако весь мир меняется. Каждая страна должна будет найти ответы на вопросы цифровизации и перехода на альтернативные источники энергии. Мы должны стремиться к тому, чтобы ответы на эти вопросы не раскололи Европу. Вот почему важно, чтобы мы оставались в диалоге, в том числе на уровне обществ», – добавил Заатхофф.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховный суд решит судьбу финансируемого американцами «Мемориала».