Германия вступилась за иностранного агента в России

30.11.2021  11:58 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Германия, Политика, Россия


В России якобы не желают позитивных изменений для своей страны, а потому принимают законы об иностранных агентов и нежелательные организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Йоханн Заатхофф.

В России якобы не желают позитивных изменений для своей страны, а потому принимают законы...

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«Мне кажется, что сегодняшние законы об иностранных агентах или нежелательных организациях нацелены на то, чтобы препятствовать дальнейшему сближению обществ, чтобы таким образом предотвратить любые изменения в собственной стране. Даже такая влиятельная организация, как «Мемориал», основанная Сахаровым и признанная во всем мире, признана «иностранным агентом» и должна быть закрыта. Это меня очень беспокоит», – сказал немецкий правительственный чиновник.

Он выразил надежду, ответственные люди в России не допустят закрытия «Мемориала».

«Изоляционистская политика, похоже, исходит из того, что русских только подсказками из-за рубежа наводят на мысль о своем будущем. Однако весь мир меняется. Каждая страна должна будет найти ответы на вопросы цифровизации и перехода на альтернативные источники энергии. Мы должны стремиться к тому, чтобы ответы на эти вопросы не раскололи Европу. Вот почему важно, чтобы мы оставались в диалоге, в том числе на уровне обществ», – добавил Заатхофф.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховный суд решит судьбу финансируемого американцами «Мемориала».

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