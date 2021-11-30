Германия вступилась за иностранного агента в России
В России якобы не желают позитивных изменений для своей страны, а потому принимают законы об иностранных агентов и нежелательные организации.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Йоханн Заатхофф.
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«Мне кажется, что сегодняшние законы об иностранных агентах или нежелательных организациях нацелены на то, чтобы препятствовать дальнейшему сближению обществ, чтобы таким образом предотвратить любые изменения в собственной стране. Даже такая влиятельная организация, как «Мемориал», основанная Сахаровым и признанная во всем мире, признана «иностранным агентом» и должна быть закрыта. Это меня очень беспокоит», – сказал немецкий правительственный чиновник.
Он выразил надежду, ответственные люди в России не допустят закрытия «Мемориала».
«Изоляционистская политика, похоже, исходит из того, что русских только подсказками из-за рубежа наводят на мысль о своем будущем. Однако весь мир меняется. Каждая страна должна будет найти ответы на вопросы цифровизации и перехода на альтернативные источники энергии. Мы должны стремиться к тому, чтобы ответы на эти вопросы не раскололи Европу. Вот почему важно, чтобы мы оставались в диалоге, в том числе на уровне обществ», – добавил Заатхофф.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховный суд решит судьбу финансируемого американцами «Мемориала».
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