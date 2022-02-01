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Новости Украины

Германия отказалась помогать Украине в противостоянии с Россией и блокирует поставки натовского вооружения Киеву.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, руководство ФРГ не предоставляет ни одного разрешения по запросу Украины на закупку вооружений в странах Альянса.

«Я за немцев говорить не собираюсь, я уже неоднократно говорил: они считают, что не должны нам помогать. Они почти единственная страна, которая не дает нам на сегодняшний день даже согласия приобрести оружие по программе НАТО. Я не говорю уже о том, что они ни одного разрешения нам не дают. Эта страна нам будет помогать? У них свое видение этих процессов», – заявил Данилов.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по ряду принципиально важных вопросов Берлин и Киев занимают противоположные позиции и в отношениях между странами настал «момент истины».