Германская коалиция шесть раз вспомнила Россию, но забыла о Навальном

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Улучшений отношений между Москвой и Берлином не ожидается, о чем свидетельствует коалиционный договор, представленный СДПГ, «Союз-90»/«Зелеными» и СвДП.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

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«Россия в коалиционном договоре упоминается шесть раз и в достаточно сдержанном контексте. Насколько я понимаю, социал-демократы смогли сдержать антироссийский пыл «зеленых». Поэтому той же Анналене Бербок как возможной главе МИД Германии в любом случае придется следовать общей стратегии в отношении РФ. Из коалиционного договора следует, что в политической сфере улучшений между странами не ожидается. В этом направлении наши отношения находятся в нижней точке по ценностно-моральному вектору внешней политики ФРГ. Поэтому возможны даже и ухудшения», – сказал Белов «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что вполне возможно не будет восстановлена работа форума «Петербургский диалог», а также могут быть заморожены и другие площадки.

«Все красные линии от Крыма до гражданского общества остаются. При этом в коалиционном договоре, как ни странно, не упоминаются ни Навальный, ни хакерские угрозы, ни гибридные войны… Тональность в целом ясна. Однако могло быть и хуже», – говорит эксперт.

Он также добавляет, что в коалиционный договор после обсуждения в партиях могут быть внесены изменения.

«Не исключено, что «Зеленые» еще могут добавить ложки дегтя в части, которая касается с Россией. К слову, нашей стране уделено больше всего места в документе – ни Украине, ни Белоруссии, а именно России посвящено несколько абзацев», – отмечает политолог.

Специалист также обращает внимание, что определять политику в отношении России в ФРГ в любом случае будет не глава внешнеполитического ведомства (эа должность отойдет «зеленым»), а канцлер.

«В свое время исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас решил подудеть в антироссийскую дудку. Его быстро одернули и поправили. И снова не нужно забывать и коалиционном договоре. Это не бумажка, а серьезный документ», – резюмировал Белов.