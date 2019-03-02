Героя Русской весны хотели «забрить» в ВСУ к инструкторам НАТО

02.03.2019, Харьков, Владимир Гладков

Житель Харькова Спартак Головачев, более двух лет отсидевший в тюрьме за участие в Русской весне, получил повестку в украинскую армию. Бывший политузник связывает это со своей активностью накануне президентских выборов, где он в статусе наблюдателя планирует фиксировать все попытки фальсификаций.

«Вернулся с круглого стола наблюдателей… Вечером вручили моей жене повестку… Это можно считать давлением на независимого наблюдателя? Впервые за 5 лет срочно вечером офицер мобилизационного отделения лично приносит повестку», – сообщил Головачев в своем блоге.

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Он сообщил, каким образом его пытались «забрить» в армию, несмотря на имеющиеся судимости и статус фигуранта в новых уголовных делах – недавно во время обыска СБУ в квартире Головачева была подброшена взрывчатка.

«Приговор в силу не вступил по первому уголовному делу «Организация массовых беспорядков», так как считаю себя невиновным и подал апелляцию.

По второму делу, подкинутым домой боеприпасам, суд ещё идёт, и приговора нет. Третий суд, материальный иск за причинённый ущерб от Нацгвадии не является причиной уклонения от службы», – пояснил Головачев.

На следующий день он все же пошел в военкомат, заранее пообещав: «естественно не буду участвовать в Гражданской войне».

Позже харьковчанин написал о том, как ему удалось избежать мобилизации в ВСУ.

«Собирались отправить во Львовскую область на переподготовку военными советниками НАТО. Прямо сообщил о своём отношении к властям и войне. Сказал, если «активисты» узнают, кого они отправили в лагерь НАТО, им дадут «по шапке», они согласились и отпустили. Предупредили из-за моего отказа, в случае войны с Россией, меня не оставят в тылу, а отправят сразу в бой на передовую», – написал Головачев.

«Узнал, что практически все в военкомате будут голосовать за войну, а именно – Порошенко. Единицы – за вялую войну, Тимошенко», – добавил общественник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Головачёв, вспоминая свои дни в харьковской тюрьме, рассказывал, что даже самые прожжённые уголовники были в шоке от того, как избивали «политических».