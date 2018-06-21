21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Бывший политзэк: бывалые уголовники были в шоке от того, как били «политических» в харьковских тюрьмах

Первых арестованных в 2014 году во время событий в Харькове силовики новой майданной власти физически уничтожали в тюрьмах.

Об этом во время круглого стола в Киеве рассказал Спартак Головачев, которому пришлось более двух лет провести в харьковской тюрьме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людей не просто сажают в тюрьмы, журналистов, их убивают в прямом смысле слова. В Харькове самый большой процент политзаключённых, во-первых, потому что это вотчина Авакова и Геращенко, и Харьков всегда был милицейским городом», – заявил Головачёв.

«Первый, с кем я столкнулся (в тюрьме – ред.), это был блогер Николай Мазур, которого посадили в камеру на 30 человек и дали приказ убить. Убить не получилось, промахнулись мимо височной кости, была гематома, лежал в луже крови. И так в течении недели. То, что он снимал на планшет события и то что был чисто одет, никак не повлияло на обвинение. Его обвинили в организации массовых беспорядков, захвате здания. Он просидел более двух лет, его выпустили, но сих пор не оправдали.

Встретился там с журналистом Пигаревым. Молодой, крепкий парень – был, когда я его первый раз встретил в тюрьме. Журналист с официальным корреспондентским заданием, приходил редактор и подтверждал, что он находился на задании. Его арестовали перед зданием. В тюрьме пытались его всячески ломать. Он некурящий, его посадили в камеру, где спальных мест меньше, чем заключённых, он застудился. В конце концов, к нему подсадили человека с открытой формой туберкулёза, он заболел, лечения не оказывали, он задыхался, пытался привлечь к себе внимание, не получилось. Поэтому я объявил голодовку с требованием оказать помощь Пигареву и ещё троим, среди которых больной раком. Это была 25-дневная голодовка, через 18 дней я написал завещание, причастился. Но на 25 день с двух мест священники благословили прекратить голодовку, а послушание превыше молитвы.

Раньше меня эти ребята оказались на свободе. Пигарева еле спасли, выкачали шесть литров жидкости из лёгких.

Та же ситуация происходила с Апухтиным Юрием, которого посадили в 67 лет тоже как организатора массовых беспорядков, который как депутат горсовета всегда призывал к выступлениям в правовой форме. Он мешал, потому что много противников власти вокруг него начали собираться. Его просто посадили и так же подсаживали человека с открытой формой туберкулёза», – рассказал бывший политзаключённый.

«Это все знали. Сами заключённые писали «малявы», то есть прожжённые зеки, убийцы были в шоке и бросали на волю вести о таких беззакониях, говорили, передайте политическим, что тут ваших людей убивают», – добавил Спартак Головачёв.