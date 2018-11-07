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08.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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«Геть от Москвы» не получилось: Украина экспортирует то же, что и в составе России

В структуре украинского экспорта практически ничего не поменялось за последние сто лет.

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три четверти экспорта Турции – машиностроение, причем в основном автомобилестроение.

А у нас что? Зерно, металлы, химия. В этом году они составят порядка 60% нашего экспорта, а в 1916 году Украина в рамках Российской империи как экспортнозависимая территория была, и где-то порядка 80% её экспорта составляли металл, зерно, продукция продовольствия. Прошло сто лет – к этой группе добавилась еще только химия.

Поэтому без изменения модели, без реально новой экономической политики, нового экономического курса, какого-то нового движения – ничего не произойдет.

Это постановка задачи не как для текущей власти, а для интеллектуальных элит, которые есть в Украине – для того, чтобы стимулировать это развитие», – заявил экономист.

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