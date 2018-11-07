Просмотров:
«Геть от Москвы» не получилось: Украина экспортирует то же, что и в составе России
В структуре украинского экспорта практически ничего не поменялось за последние сто лет.
Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Три четверти экспорта Турции – машиностроение, причем в основном автомобилестроение.
А у нас что? Зерно, металлы, химия. В этом году они составят порядка 60% нашего экспорта, а в 1916 году Украина в рамках Российской империи как экспортнозависимая территория была, и где-то порядка 80% её экспорта составляли металл, зерно, продукция продовольствия. Прошло сто лет – к этой группе добавилась еще только химия.
Поэтому без изменения модели, без реально новой экономической политики, нового экономического курса, какого-то нового движения – ничего не произойдет.
Это постановка задачи не как для текущей власти, а для интеллектуальных элит, которые есть в Украине – для того, чтобы стимулировать это развитие», – заявил экономист.
Метки: Олег Устенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.