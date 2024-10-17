«Гетман Мазепа» вышел на испытания в Турции

Виктор Орлов.  
17.10.2024 12:24
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, НАТО, Одесса, Турция, Украина


Строящийся в Турции для Украины военный корабль «Иван Мазепа» вышел на испытания – кадры маневров в море опубликовала пресс-служба ВМСУ.

Корвет находился в море под турецким флагом, однако табличка с именем гетмана-изменника же закреплена на корпусе корабля.

Строящийся в Турции для Украины военный корабль «Иван Мазепа» вышел на испытания – кадры...

«Строили и, наконец, построили. Ходовые проводят за Босфором, скорее всего, в Эгейском море. Как будут заводить в Черное – не понятно, т.к. конвенция Монтре мешает и наши противокорабельные ракеты», – сказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в составе ВМСУ числятся, но находятся за пределами Черного моря, два старых тральщика, которые были переданы Киеву Великобританией.

Всё это свидетельствует, что НАТО рассчитывает на сохранение Украиной контроля над Одессой и выхода к морю по итогам СВО – и заранее формирует группировку, которая под желто-синим флагом будет продолжать угрожать российскому Черноморскому флоту.

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