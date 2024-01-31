Гибель французских наёмников в Харькове: вся Франция смеялась над убогими оправданиями провластных СМИ

Французы «осоловели» от проукраинской лжи, льющейся с передовиц крупнейших изданий страны, которые уже деградировали от антироссийской пропаганды.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявила его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, которая живет и работает в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вальдман спросил, насколько болезненно во Франции отнеслись к гибели как минимум 13 французских наёмников в результате ракетного удара по расположению в Харькове.

«Безусловно, сделали вид, что не заметили, но это и значит – болезненно. Только, насколько я знаю, там было их не 13, а 60. Даже есть списки с именами», – отметила Кондратьева-Сальгеро.

Она рассказала, как французская пропаганда неумело попыталась завуалировать информацию совершенно «жёлтой» публикацией.

«Дело в том, что в журналистском сообществе все прекрасно читают между строк то, что среднестатистический читатель не прочтёт. И когда появляется, скажем, такой-то публицист, известная фамилия, который всегда вызывается в авральных ситуациях, которому нужно заполнить передовицу в единой тематике – против России за Украину, за ЕС. Точно так же один из журналистов был вызван на подмогу, как только уже стало невозможно скрывать. Когда эта информация появилась на всех российских ресурсах, во Франции все очень угрюмо молчали. А когда стало невозможно не откликнуться, поскольку МИД сделал официальный запрос к французским парламентариям, то был вызван вот этот товарищ на авральную подмогу со статьёй буквально на передовицах крупнейших газет, что Москва атакует Францию. Причём с заголовком, что «Москва атакует», но написана в таком духе, что когда вы идёте внутрь, вы понимаете, что там ничего нет. Сплошные отрицания, завывания, что буквально за несколько дней до того, как это случилось, было опубликовано интервью с господином Будановым, в котором он так же серьёзно заявлял, сколько у Путина двойников, какие из них уже умерли, а какие ещё живы. В общем, нечто такое гротескное и фантасмагорическое, что даже сама статья, обычно уважающая украинскую позицию, ставила в кавычки все эти заявления. А уж что творилось на читательских форумах – «это просто праздник какой-то», – рассказала француженка.

Она добавила, что во Франции уже устали от низкопробной антироссийской пропаганды, когда информация о гибели граждан страны стоит рядом с рассуждениями украинских чиновников о том, как определять по ушам, какой из двойников Путина настоящий.

«Потому что люди уже настолько осоловели от этой лжи, что даже невозможно было найти хоть пару каких-то читателей, которые хоть как-то где-то худо-бедно оправдывали необходимость такого рода безмозглости, безмозглого ведения этой идеологической войны, чтобы подобного рода фейки печатать в серьёзной прессе. В то время, как уже практически на всех эфирах было оговорено и переговорено, и даже самые антироссийские каналы признали, во-первых, собственные ошибки. Во-вторых, недальновидность этих СМИ, которые выпускают в эфир такого рода дебильные (они сами так назвали) заявления. Сначала вам дают Буданова, который рассказывает, сколько у Путина двойников и как по каким-то ушам на фотографиях их надо определять, уже смеются всей Францией над этим. И сразу после этого идёт информация «Москва атакует Францию», потому что заявляет, что там были убиты 60 французских наёмников. А в самой статье никакого опровержения, кроме чисто детсадовской реакции «сам такой», нет, и это уже понимают сами читатели, а не только производители этого контента. Повторяла и буду повторять: результат любой чрезмерной пропаганды – обратный», – заключила Кондратьева-Сальгеро.