Гибель Раиси. Цель Запада – запуск «Перестройки» в Иране

Гибель в результате авиакатастрофы президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана выгодны Тель-Авиву и отчасти Вашингтону – для инициирования раскола внутри иранской элиты.

Об этом в авторской колонке рассуждает обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Сразу укажу. Политические последствия были бы серьезными, даже если президент и его сотрудники чудом были бы спасены, так как в ситуации обострения конфликта на Ближнем Востоке это может быть расценено в Тегеране как акт терроризма со стороны Израиля и коллективного Запада.

Кстати, обратите внимание на список странных ЧП с лидерами, имеющими альтернативные от Запада отношения с Москвой. 7 мая имелась попытка убийства наследного принца Саудовской Аравии, через неделю стало известно о готовящемся перевороте в Турции, 15 мая стреляли в президента Словакии, а на следующий день был арестован человек, готовивший нападение на уже на президента Сербии.

Лично я не являюсь сторонником теорий заговора, но ликвидация президента и главы МИДа вражеской страны вполне могло входить в планы наиболее горячих голов в израильской верхушке, которой на фоне усиливающихся протестов внутри самого Израиля экстренно нужна новая эскалация вооружённого конфликта, чтобы сохранить себя у власти и не допустить расследования собственной деятельности.

Что мешало хорошо подготовленным группам диверсантов осуществить нападение на вертолёт с земли или техническими средствами нарушить управление воздушным судном? И мотивов для осуществления мести за поддержку повстанцев-хуситов в Йемене, прокси сил в Ливане и Сирии, а также за первую иранскую атаку территории Израиля более чем предостаточно.

Тель-Авиву также важно сорвать процесс восстановления отношений между Баку и Тегераном, так как в случае гибели Раиси и Абдоллахиана тень подозрений падёт и на самого Ильхама Алиева и его окружение, а также у иранского руководства останется тяжёлый эмоциональный осадок недоверия. Ведь вертолёт президента исламской республики потерпел крушение как раз после встречи глав двух стран.

Хотя сейчас президент Азербайджана как раз активно использует антизападную риторику и полностью согласен с формулой регионального сотрудничества и мирного урегулирования «3+3» с участием Москвы, Тегерана и Анкары и отвергает инициативы Парижа, Брюсселя и Вашингтона.

«Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километров отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы», – заявил Ильхам Алиев в воскресенье во время выступления при открытии двух совместных гидросооружений с участием Ибрахима Раиси.

Некоторые из экспертов изначально считают это маловероятным, так как якобы Тель-Авиву и Вашингтону новая региональная война вовсе не нужна. Тогда зачем израильское руководство провоцировало Тегеран 1 апреля этого года, совершив авиаудар по иранскому консульству в Дамаске? В тот момент погибли 16 человек, включая бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди, старшего командира сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, и ещё семерых офицеров КСИР.

Нельзя сбрасывать со счетов в этой истории и Вашингтон, так как в период начала предвыборной гонки при невысоких стартовых позициях демократов внешняя угроза со стороны Тегерана, который станет безусловно реагировать на нападение, будет вполне кстати для мобилизации и даже для введения военного положения в США.

В конце концов, западным спецслужбам выгоден такой расклад, когда внутри самого Ирана власти вынуждены будут инициировать новые выборы по избранию очередного президента. Ведь в электоральный период в ситуации наличия либеральной группы в составе правящего класса и наличия больших слоёв, недовольных приводимой социальной политикой и консервативной системой, проще всего снова раскрутить протесты с требованием реформ и создать очередной политический кризис.

На это, видимо, и строится расчёт, чтобы добиться раскола в элите, так как она вовсе не монолитна, усилив борьбу за передел власти. В этой ситуации Тегеран может быть даже выведен в качестве союзника из обозначающегося военно-политического блока России и Китая, так как он вынужден будет заниматься собственными проблемами.

Москва и Пекин должны сейчас оказать всемерную экономическую, политическую и даже, если потребуется, военную помощь, чтобы поддержать существующий баланс сил в Иране с сохранением прежнего курса на жесткое отстаивание своих национальных суверенных интересов в противовес тем, кто хочет как-то договориться с Западом и пойти по пути собственной «перестройки».