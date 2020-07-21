Гибель украинских диверсантов: Новые подробности

21.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские власти пытаются скрыть факты присутствия в зоне боевых действий на Донбассе иностранных наёмников, которые были заброшены на подступы к Донецку в составе диверсионно-разведывательной группы.

К кампании по дезинформации подключился телеканал «1+1». В украинской лже-трактовке события развивались следующим образом. Якобы, в тот день к позициям защитников ДНР приблизились не диверсанты, а солдаты, желавшие забрать тело погибшего накануне «побратима».

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Однако, заманив украинскую эвакуационную группу в засаду, донецкие их расстреляли, уверяет «1+1». Среди попавших в засаду был и медик с позывным «Эстонец», который также погиб.

К слову, эстонский МИД, несмотря на попытки Киева откреститься от наличия иностранных наемников, подтвердил, что у упомянутого выше боевика был эстонский паспорт, а сам он является «политическим беженцем» из Белоруссии.

В том, что произошло на самом деле, попытался разобраться прибывший на передовую российский военкор Александр Сладков. Он выяснил, что все произошло совсем не так, как уверяет украинская сторона.

Сначала на подступах к позициям защитников Донецка появилась первая группа украинских диверсантов. Сладков поинтересовался у бойцов ДНР, зачем украинцы забрасывали диверсантов на данный участок фронта.

«У вас же здесь складов нет, артарсеналов тоже. Что подрывать? Людей с лопатами?» – задался он вопросом.

«Украсть человека. Желательно – офицера старшего состава, почему бы и нет? Офицера выкради – и будет информация», – пояснил офицер НМ ДНР с позывным «Кобра».

Представитель НМ ДНР Эдуард Басурин напомнил о том, что в Донбасс с Запада зачастую приезжают любители острых ощущений – чтобы принять участие в настоящей охоте на людей, которую они называют «сафари».

«Им же нужен этот самый адреналинчик. Пострелять-поубивать людей, где ещё будет такая возможность? Где происходят войны и гражданские в том числе», – сказал Басурин.

В ДНР сначала сообщили, что первый погибший диверсант является приехавшим из США неонацистом Шоном Фуллером. Украинские СМИ поспешили опровергнуть гибель американца, выдав в эфир, что он жив и воюет.

«Мы добились того, что Киев признал, что за них воюют наёмники», – подчеркнул Басурин.

Несмотря на пропагандистскую трескотню, Киев направил запрос на эвакуацию тела диверсанта. Однако украинская группа пошла в совсем другом направлении, которое не было оговорено, в результате чего ещё один украинский боевик подорвался на мине. После этого Украина и обвинила защитников Донбасса в «расстреле мирных медиков».

Однако военным ДНР удалось раздобыть камеру погибшего украинца, на которой видно, что за погибшим бойцом идут отнюдь не медики, а самые настоящие разведчики. Также камерой был зафиксирован и момент подрыва на мине.

«Вот он, побежал. «Морпехи, своих не бросаем», ну да. Судя по этому видео, этот человек сам себя и убил, от страха», – прокомментировал увиденное на видеозаписи военнослужащий НМ ДНР Рафи Джабар («Абдулла»).

Этим вторым погибшим оказался Николай Ильин, который умудрился взять с собой на боевой выход все документы и телефон.

По словам военкора, позывным погибшего был «Медик», а вовсе не «Эстонец», как утверждали в Киеве. Подтверждают эту версию также старые фотографии погибшего с соответствующей нашивкой на форме. Однако это был всего-навсего позывной, ведь на последнее задание он вышел без носилок, а аптечку нёс только для себя.

«У него есть переписка с «американскими друзьями», которых он зовёт приезжать сюда из США – таких же националистов. Пишет: «У вас уникальный шанс побыть в боевой обстановке и загнать этих свиней». Это, типа, мы свиньи», – рассказал Басурин.

«Кроме того, при себе у него был компас, радиостанция, запасные батареи к прибору ночного видения и документы», – добавил военкор Дмитрий Астрахань, продемонстрировав всё найденное.

В итоге Киев был вынужден отправить к позициям ДНР третью группу. И третий боец также подорвался на мине, а в скором времени, брошенный своими товарищами, умер. В конце концов, погибших украинцев пришлось забирать бойцам НМ ДНР.

Напомним, ранее в пресс-службе НМ ДНР сообщали, что гибель в зоне «ООС» иностранных диверсантов привела к большому переполоху на Украине, в результате которого в Донбасс была направлена высокопоставленная комиссия из Киева.