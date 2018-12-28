Гибридная журналистика унюхала след Путина

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

В грядущем повышении цен на бензин украинские СМИ винят президента Российской Федерации.

Об этом, в частности, пишет украинский интернет-портал Business.ua.

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“Россия не выплатит Беларуси десять миллиардов долларов компенсации из-за введения новых правил в налоговой политике, что, в свою очередь, может привести к росту цен на топливо в Украине”, – пишет издание.

Соответствующая новость вышла под заголовком “Из-за Путина в Беларуси и Украине подорожает бензин”.

Киевский блогер Александр Рябоконь полагает, что с минимальными изменениями обвинениями Путина можно начинать каждую украинскую статью на любую тему, начиная от энергетики и сельского хозяйства и заканчивая гуманитарной сферой.

“Гибридному времени – гибридную журналистику для гибридных читателей.

В общем-то за 5 лет должно прочно войти в обиход. Однако, местами еще имеются несознательные элементы”, – иронизирует блогер.

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