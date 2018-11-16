Украинский министр провел мгновенное расследование: Путин виноват!

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Вчерашний инцидент с попыткой поджога в Киеве переданной раскольникам Андреевской церкви – организован Кремлем, который пытается сорвать создание на канонической территории Русской Церкви новой структуры, подчиняющейся Стамбулу.

В ответ официальному Киеву нужно будет переименовать УПЦ МП таким образом, чтобы прихожане понимали, что посещают храм «агрессора». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Радио НВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Место выбрано неслучайно, так как там будет проводить службы представительство Константинопольского Патриарха, именно в Андреевской церкви, согласно решению Верховной Рады и закону, который подписал президент.

Поэтому это такой намёк, что мы будем вам кидать эти бутылки с зажигательной смесью, если вы будете тут служить. Но у нас есть полиция и соответствующие службы, которые такой сценарий предвидят, и я думаю, что больше таких инцидентов не будет…

Мы сейчас почти на финальной стадии решения всех церковно-организационных вопросов, связанных с предоставлением томоса. Поэтому наши недоброжелатели из Кремля будут беситься и показывать, мол, мы вам тут что-то продемонстрируем. Мы их сдерживаем на Востоке перед всей Европой, мы их удержим и здесь в Киеве», – заявил вице-премьер.

При этом чиновник предложил дополнить вариант переименования УПЦ МП в «Русскую Православную церковь на Украине».

«Я понимаю, что УПЦ МП, которая номинально называется УПЦ, не захочет так раскрываться и говорить, что признаёт, что мы представители русского Православия, а я бы добавил «политического Православия в Украине» – и прямо писать это над входом в свои храмы. Тогда избиратели, которые не задумывались, прочитают и задумаются и переспросят», – отметил Кириленко.