Гибридный маневр Киева озадачил западных партнеров

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Европа настолько сильно устала от Украины, что требует от нее адекватности и предсказуемости.

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спустя 10 дней можно определённо говорить, что манёвр с гибридным военным положением очень удивил не только Украину, но и наших самых лучших друзей. Поэтому приехать в Вашингтон с ласковой улыбкой и сказать нужным людям что-то вроде: «Добрый день, дорогие мои американские друзья, мы тронуты вашей заботой об Украине, благодарим за помощь, подождите еще четыре месяца. Все будет хорошо» – что-то в этом духе сегодня ждут от Украины», – пишет Романенко.

По его словам, Запад хочет от Украины адекватности в желаниях, согласованных действий, которые не усугубляют его проблемы, чтобы решение проблем жизнеспособности Украины не привело к Третьей мировой войне.

«Если кто-то считает, что я слишком мрачен, то напомню, что во Франции рассматривают возможность введения ЧП, включая разрешение полиции стрелять на поражение по «жёлтым жилетам», еврозона замерла в ожидании, как разрешится долговой кризис Италии, а Еврокомиссия запускает программу ухода от использования доллара в расчётах странами ЕС. Определённо изменения в мире набирают такую скорость и масштаб, что попытки и дальше играться в розовых очках «форпоста демократии в Восточной Европе, без которого нет Европы» – смерти подобно», – добавляет политолог.

Романенко считает, что следующий год будет решающим для Украины и окончательно определит ее перспективы.

Как сообщал ПолитНавигатор”, украинский парламент по инициативе президента ввел военное положение в части областей, граничащих с РФ.