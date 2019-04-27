Гибридный Зеленский может повернуть как на Россию, так и на Запад

27.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, является гибридным, а не пророссийским политиком.

Об этом заявил украинский философ и политолог Владимир Ермоленко, которого цитирует журнал «Країна».

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«За Зеленского голосовал разный электорат. Некоторые верят в изменения, другие видят в нем скрытое возвращение к русскоязычной Украине, третьи – хотят бросить вызов власти», – говорит эксперт.

Он предупреждает, что если ранее Зеленский смеялся на политиками, то очень скоро могут начать смеяться над ним.

«Зеленский – не пророссийский кандидат, он – гибридный. Все зависит от того, как будет реагировать общество. Он может вернуть курс и на Россию, и на Запад. Общество должно понимать, что от него зависит, каким курсом поведет Украину Зеленский или Порошенко», – подчеркивает Ермоленко.

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