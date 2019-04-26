Знаменитый юморист раздолбал бандеровщину Зеленского

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Когда победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский хвалит гитлеровских пособников – это преступление.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил известный российский артист, юморист и пародист Владимир Винокур, отвечая на вопрос, как он оценивает слова Зеленского, заявившего, что Бандера – герой, и это классно.

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«Это чушь собачья, которая могла сыграть только на ту категорию людей, на плечах которых Бандера вошел на Украину. Ну, перед выборами он хотел немножко лизнуть другую часть аудитории. Действительно, еврею говорить об убийце положительно — это не нонсенс, это преступление», – сказал Винокур.

Также он рассказал, что последний раз был на Украине лет восемь назад, а сейчас, несмотря на приглашения, даже думать об этом не хочет. Также артист отметил, что на месте сатирика Михаила Жванецкого не поехал бы в Одессу.

«Я бы на его месте не рванул туда, где сожгли людей на его родине. Но в принципе я категорически против выступления на сегодняшней Украине. Будет время — тогда с удовольствием… Я Украину люблю, мое детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я на такую Украину не поеду», – подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, он пообещал поехать в ДНР, объяснив, почему не получилось побывать в Донецке после 2014 года.

«В Крыму я был… Мы с Иосифом [Кобзоном] говорили на эту тему, а он мне: «Сынок, почему ты не едешь со мной?» Я ему: «Иосиф, ты едешь и поешь песни людям, которые пережили и переживают смерть. А шутить на эту тему не очень этично». Но я обязательно приеду — чуть-чуть вот пройдет время, закончатся военные действия, и приеду», – говорит юморист.

По его мнению, артист может стать президентом в США, но только не на Украине, где другая идеология и страна.

«А сесть в кресло, где рядом улица имени фашистских преступников, и выглянуть в окно, где идет факельное шествие фашистов, — очень сложно шутить на эту тему», – убежден Винокур.