«Глашатай английской разведки» решил сбежать от Русского мира

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон объявил о прекращении сотрудничества с телеканалами 112 Украина и NewsOne из-за того, что те якобы стали «пропагандировать русский мир».

Об этом он заявил в своем прощальном интервью в эфире телеканала «112 Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон посетовал, что в последнее время на этих телеканалах стало слишком много политика Виктора Медведчука.

«Когда, по слухам, 112-й канал купил Виктор Медведчук, я отнесся к этому настороженно, но, тем не менее, я продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на 112-м канале не говорил мне, что я должен говорить и что я должен не говорить. В последнее время произошли большие изменения на 112-м канале, на канале NewsOne тоже. Виктора Медведчука очень много. Очень много людей, которые, как и он, пропагандируют идеи «русского мира», идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды», – сказал Гордон.

При этом он утверждает, что является патриотом своей страны и не любит российское руководство. Также журналист говорит, что у него нет никаких личных претензий к Медведчуку.

«Я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни. Но мне очень плохо от того, что я выхожу на канале, где Виктор Медведчук и другие люди пропагандируют «русский мир». И в последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: «Вам не стыдно? Или вы человек Медведчука?». А я никогда не был человеком Медведчука и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решение – я больше не буду выходить на 112-м канале никогда. И на канале NewsOne. Сегодня последний эфир мой», – заявил Гордон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон утверждал, что по каналам английской разведки якобы получил информацию о грядущем бойкоте западными странами чемпионата мира по футболу в России. После того, как чемпионат успешно прошел в РФ, он был поднят на смех в украинских социальных сетях. В свое оправдание Гордон заявил, что президенту РФ Владимиру Путину удалось купить западных политиков.