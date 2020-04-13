Глашатай Коломойского объявил «слуг» управляемыми голодранцами

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Подавляющее большинство членов пропрезидентской фракции «Слуга народа» – «голодранцы», которыми легко управлять.

Об этом в эфире видеоблога телеканала «Наш» заявил член этой фракции, бывший журналист Александр Дубинский, которого считают лоббистом интересов олигарха Игоря Коломойского в Верховной раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в депутаты и нужно идти тогда, когда у тебя есть что-то за спиной. К сожалению, большинство людей в украинской партии «Слуга народа» – голодранцы. И это проблема. Тобой очень легко управлять, когда ты голодранец, к сожалению», – заявил Дубинский.

На вопрос телеведущего Макса Назарова, правда ли, что за попадание в списки «Слуги народа» кандидаты в нардепы платили по 300 тысяч долларов, Дубинский рассмеялся и перешел на нецензурную лексику:

«С меня никто ничего не просил. Уверен, что в 99% случаев это неправда. Потому что я смотрю на этих людей, которые сидят в Раде, – х…й бы они кому-то заплатили 300 тысяч долларов. Ну у них их реально нет, это невозможно».

Отметим, что группа депутатов, в которую входит Дубинский, в последнее время усилила критику власти, поскольку та по требованию МВФ инициировала принятие законов, направленных против интересов Коломойского, в частности о запрете отмены национализации ПриватБанка, ранее отобранного у олигарха при президенте Порошенко.