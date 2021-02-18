Глашатай Плахотнюка жалуется украинцам на российские телеканалы

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Игорь Додон, проиграв выборы президента Молдовы, чтобы навредить своей прозападной победительнице Майе Санду, отдал команду парламентскому большинству вернуть трансляцию российских политических передач на местном ТВ.

Сегодня это является большой проблемой для Молдовы, посетовал на круглом столе в Киеве близкий к беглому олигарху Владу Плахотнюку молдавский политолог Виталий Андриевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас даже не молдавские телеканалы, а российские. Есть канал, который принадлежит одному из сыновей Чайки. Это открытые российские инвестиции, он работают на интересы России, транслирует «Первый канал» России. Есть «НТВ», транслирует «НТВ» России. Сейчас, когда Додон проиграл выборы президента, наши уважаемые парламентарии срочно вернули российские телеканалы. Они и раньше были, но были запрещены политические передачи и новостные. А сейчас все в полном объёме практически возвращено. И это – большая проблема для Молдовы», – пожаловался Виталий Андриевский.

Интересно, что всего несколько дней назад он осуждал решение Владимира Зеленского о закрытии телеканалов из пула Виктора Медведчука.

«То, что они работали на интересы некоторых пророссийских политических сил в Украине, мне не нравилось. Но это не российские телеканалы в Украине, а украинские, и это их право. Такие же телеканалы есть в Молдове. Они мне также не нравятся, но они работают в рамках молдавских законов. В общем, я против закрытия телеканалов, как в Украине, так и Молдове», – написал Андриевский.