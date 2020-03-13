Глашатай Порошенко угрожает Зеленскому похоронами

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский продемонстрировал неспособность управлять Украиной – ему лучше уже сейчас сложить с себя полномочия президента, не дожидаясь окончательно обвала рейтинга. В противном случае Зеленский рискует повторить судьбу еще одного высокопоставленного комика Сергея Сивохо, который вчера подвергся нападению «патриотов» за попытку презентовать инициативу по примирению с Донбассом.

Соответствующую угрозу в видеообращении озвучил скандально известный украинский телеведущий-майданщик Сергей Поярков, обслуживающий Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вова, какие еще знаки свыше тебе нужны? Тебе же прямым текстом два человека пожертвовали карьерой, чтобы показать, какая у тебя есть перспектива…

Зеленский, ты можешь уйти гордо, как Вакарчук, или плюхнуться как туша Сивохо. Выбирай.

Люди тебе личным примером показывают, что можно вот так, а можно вот так. И, мне кажется, что Вакарчук реально – это лучший вариант. Тихо отойди в сторону и не позорься.

Вова Зеленский, карьеру можно закончить, а можно ее похоронить. Очень легко можно из уважаемого комика превратиться в ободранного презика, потому что не надо себя тешить иллюзиями, что все наладится.

Нет, дальше будет хуже. Количество проблем уже не будет уменьшаться, оно по любому будет только возрастать…

Вова Зеленский, ты не Вацлав Гавел и ты не Махатма Ганди. Тебе знаки свыше даны. Вот была Надя Савченко. Ее популярность была выше, чем у тебя, дурака, не только в Украине – во всем мире, она была не только местечковым звездулетом, как ты, Зеленский. Она была всемирной звездой. С рейтингом в 80% среди наших избирателей.

И вот, она была звездой, а стала, прости, Господи… Восемь человек за нее проголосовало на выборах. Восемь человек проголосовало за дуру, которая начинала с 80%.

Вова, тебе люди положили карьеры и жизни, чтобы показать, чем это заканчивается. Вова, может быть, ты считаешь, что ты умнее Нади Савченко, что ты умнее Сивохо, но ты точно не умнее Вакарчука. Пожалуйста, возьми пример, свали по-тихому», – заявил Поярков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий лидера партии «Голос», которая была создана незадолго до выборов в Верховную раду для завода в парламент одной из групп «соросят» благодаря популярности фронтмена «Океана Эльзы».