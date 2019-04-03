Глашатай Тимошенко: Украинцы разочаруются в Зеленском до выборов в Раду

03.04.2019, Киев, Игорь Петров

Обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Дмитрий Корнейчук сегодня на пресс-конференции в Киеве раскрыл карты, почему его шефиня так легко согласилась с поражением в первом туре президентских выборов.

Корнейчук заявил, что Зеленский в случае победы на выборах президента очень быстро разочарует своих избирателей – очевидно, что именно на это делает ставку Юлия Тимошенко, рассчитывая укрепить свои позиции, проведя внушительную фракцию в Верховную Раду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство людей, которые голосовали за Зеленского и питали какие-то мифические надежды относительно него, очень быстро разочаруются, и начнется под парламентские выборы переток.

Они начнут возвращаться к тем кандидатам, которые давали конкретные программы, но не прошли во второй тур по тем или иным причинам из-за фальсификаций.

Зеленский, представьте, вот он приходит на президентскую должность, а у него нет ничего. У него нет возможности поменять силовиков, потому что он их не контролировал. У него нет даже фракции в парламенте.

Вот он придет, а у него – ни ресурсов и, главное, ни желания, потому что мы же понимаем, что Зеленский приходит под большое количество обязательств со всех сторон. Как в свое время приходил Порошенко в 2014 году.

Мы же ж не верим, что люди просто так становятся президентами, не имея большого количества обязательств перед всеми.

Поэтому, в течение этих шести месяцев, которые будут до парламентских выборов, мы увидим тотальное разочарование в Зеленском. Это будет период больших надежд, а потом сильного падения, потому что такой политик, как Зеленский, мог выстрелить один раз и исключительно на протестных настроениях людей. Когда дело дойдет до конкретики, ничего он сделать не сможет», – сказал Корнейчук.