Тимошенко «сдулась»: Теперь Порошенко готов на арест Зеленского

02.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко приняла свое поражение в первом туре президентских выборах, рассчитывая на реванш во время осенних выборов в Верховную Раду. Об этом в эфире канала «KRYM» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гайдай полагает, что, в отличие от Петра Порошенко, для Тимошенко проигрыш не является фатальным.

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«Она без потерь вышла с президентской гонки и осталась одним из самых перспективных фигурантов будущего политического процесса. Она теперь точно знает, что президентом в этой стране не станет, ей ни на что не надо тратить ресурсы, она показала свою силу, потому что проиграла достойно. То есть, где-то процентов 20 голосов в этой стране у неё потенциально остаётся, выборы это показали, она может с ними работать и дальше. И она сейчас, естественно, пойдёт в парламент, у неё всё для этого есть. Пётр Алексеевич когда проиграет – это конец всему для него лично», – заявил политтехнолог.

«Она (вчера, – ред.) на брифинге была ещё уверена в победе, а потом она посмотрела на свои результаты. Она абсолютно признала своё поражение. Результаты подтвердил её параллельный подсчёт голосов. Я думаю, что она официально не поддержит Зеленского, просто закамуфлировано призовёт свой электорат голосовать против Порошенко. Возможно, будут переговоры по технологическому обеспечению правильного подсчёта голосов во втором туре.

На что пойдёт Порошенко, моё мнение – на всё пойдёт. Нет ничего, перед чем он остановится. Объявление военного положения, арест СБУ штаба и самого Зеленского, обвинение в подготовке госпереворота или связи с Москвой, он все пять лет показывал свои возможности. Мы видели, как политика под названием Надя Савченко обвинили в перевороте, где из девяти заговорщиков семь оказались агентами СБУ», – добавил Гайдай.