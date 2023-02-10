«Глава ЦРУ фактически подтвердил причастность США к диверсии против «СП» – политолог

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Сенсационная статья известного американского журналиста Сеймура Херша о причастности к подрыву газопроводов «СП-1» и «СП-2» США будет иметь огромный резонанс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Марат Баширов.

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«Несомненно, статья Сеймура Херша будет иметь огромный резонанс на Западе. Будут перепечатки, будут искать дополнительную информацию, будут звучать заявления, потому что Сеймур Херш — это «магнит» для западного мира, многие хотели бы обладатель премиями, которые есть в копилке у этого журналиста», – сказал Баширов «Московскому комсомольцу».

Он убежден, что статья Херша появилась не случайно.

«Ему дали источник, который он проверил, убедился, что этот человек — участник тех самых переговоров. Он не хочет нести ответственность, как за работу в этой группе, так и за то, что в конечном итоге произошло. По американскому законодательству, человек, который дает свидетельские показания, помогает раскрыть подобного рода преступления, освобождается от ответственности. И сейчас, как мне кажется, по этому принципу будут действовать очень многие чиновники, у которых такая информация была», – говорит эксперт.

Он считает, что к расследованию будет привлечен специальный прокурор.

«Этот прокурор как раз и будет работать с этим неназванным источником, на который опирался в своей публикации Сеймур Херш. Я думаю, что этот источник будет не один. То, с какой скоростью сейчас глава Центрального разведывательное управления Уильям Бернс начал опровергать изложенное журналистом, шельмовать его, называя Херша потомком рабовладельца и гомофобом, говорит, о том, что журналист попал «в десяточку», – добавил аналитик.

По его мнению, статья — это только начало.

При этом эксперт считает, что от Германии, которая была главным потребителем российского газа, не стоит ждать реакции.

«Ответ очевиден, судя по тому, как горячо вчера приветствовали друг друга в Париже три политических «карлика» — Макрон, Шольц и Зеленский. Когда они встречались и проводили совместную пресс-конференцию, статья Сеймура Херша была уже выложена и широко обсуждалась. Можно с уверенностью сказать, что им все было доложено. И ни канцлер Германии Шольц, ни президент Франции Макрон никак не отреагировали. Это люди, которые просто не понимают, что у всего есть предел. Даже у циничности есть предел», – резюмировал Баширов.