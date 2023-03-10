Глава дипломатии ЕС: Мы исчерпали возможности мер против России

Оливер Галич .  
10.03.2023 19:41
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Европейский Союз почти исчерпал свои возможности для карательных мер против России, и внимание ЕС должно быть направлено на финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом в опубликованном 10 марта интервью изданию Euractiv заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский Союз почти исчерпал свои возможности для карательных мер против России, и внимание ЕС...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


 «С точки зрения санкций мы можем сделать не так много, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку Киева. Было бы странно, если бы через год после начала вторжения у нас осталось гораздо больше вариантов. Мы используем наш поэтапный процесс, и мы были постепенными – возможно, иногда слишком постепенными», – сказал Боррель.

«Действительно, через год после вторжения мы приближаемся к вершине лестницы», – признал Боррель, когда его спросили о следующих возможных шагах блока в ответ на вторжение России на Украину.

«Ответ всегда один: продолжать поддерживать Украину. Украине нужно много денег просто для того, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии. Воюющее государство имеет много финансовых потребностей, это потребует много усилий и с нашей стороны. Поэтому санкции и военная поддержка – это ещё не всё», – сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель также отметил, что решение о боевых действиях «должна принимать Украина», но ответственность Европы «заключается в том, чтобы поддержать их, в том числе путем предоставления оружия и боеприпасов».

Политик также допустил, что в перспективе страны ЕС будут осуществлять совместные закупки для быстрой передачи Украине не только боеприпасов, но и тяжёлого вооружения, так как Евросоюз подстраивается под ситуацию, которая постоянно изменяется.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на проведение экстренных поставок Киеву боеприпасов из резервов на складах стран-членов ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть