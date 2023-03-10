Глава дипломатии ЕС: Мы исчерпали возможности мер против России

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Европейский Союз почти исчерпал свои возможности для карательных мер против России, и внимание ЕС должно быть направлено на финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом в опубликованном 10 марта интервью изданию Euractiv заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения санкций мы можем сделать не так много, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку Киева. Было бы странно, если бы через год после начала вторжения у нас осталось гораздо больше вариантов. Мы используем наш поэтапный процесс, и мы были постепенными – возможно, иногда слишком постепенными», – сказал Боррель.

«Действительно, через год после вторжения мы приближаемся к вершине лестницы», – признал Боррель, когда его спросили о следующих возможных шагах блока в ответ на вторжение России на Украину. «Ответ всегда один: продолжать поддерживать Украину. Украине нужно много денег просто для того, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии. Воюющее государство имеет много финансовых потребностей, это потребует много усилий и с нашей стороны. Поэтому санкции и военная поддержка – это ещё не всё», – сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель также отметил, что решение о боевых действиях «должна принимать Украина», но ответственность Европы «заключается в том, чтобы поддержать их, в том числе путем предоставления оружия и боеприпасов».

Политик также допустил, что в перспективе страны ЕС будут осуществлять совместные закупки для быстрой передачи Украине не только боеприпасов, но и тяжёлого вооружения, так как Евросоюз подстраивается под ситуацию, которая постоянно изменяется.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на проведение экстренных поставок Киеву боеприпасов из резервов на складах стран-членов ЕС.