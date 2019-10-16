Глава ДНР почтил память погибших героев Донбасса

16.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В третью годовщину трагической гибели комбата «Спарты» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола», глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя, возложив цветы к его могиле на кладбище «Донецкое море».

Об этом сообщается на официальном сайте главы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Денис Пушилин также почтил память друга «Моторолы», командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви», первого главы ДНР Александра Захарченко, его погибшего телохранителя Вячеслава Доценко и других бойцов, отдавших свои жизни за свободу Донбасса.

Также в Донецке было принято решение увековечить память о командире защищавшего Донецкий аэропорт спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова с помощью масштабного граффити на одном из столичных зданий.

Напомним, легендарный комбат погиб от рук украинских спецслужб 16 октября 2016 года в результате взрыва в шахте лифта собственного дома. Боевой путь Героя ДНР начался со Славянска. После Арсен Павлов командовал освобождением Донецкого аэропорта, городов Иловайск и Дебальцево.