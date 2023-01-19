Глава ДНР после слов Вучича: В Донбассе знают о позиции сербского народа

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Слова президента Сербии Александра Вучича об украинском статусе Донбасса и Крыма вызваны давлением Запада, при этом в Донбассе знают позицию сербского народа и чувствуют его поддержку.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», – написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своём официальном Телеграм-канале 19 января.

«Возвращение Донбасса домой, в Россию, произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение. А отделение Косово произошло в нарушение всех международных норм, потому мы и говорим, что Косово – это Сербия» – отметил Пушилин.

В тот же день, 19 января, правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь «в виде первоочередного оборудования для поддержки энергосистемы страны». При этом никакой информации о предоставлении властями Сербии гуманитарной помощи жителям ДНР или ЛНР с 2014 года нет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии заявил: «Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется».