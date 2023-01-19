Глава ДНР после слов Вучича: В Донбассе знают о позиции сербского народа

Оливер Галич .  
19.01.2023 21:48
  (Мск) , Белград
Просмотров: 369
 
Балканы, Дзен, Донбасс, Косово, Крым, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Слова президента Сербии Александра Вучича об украинском статусе Донбасса и Крыма вызваны давлением Запада, при этом в Донбассе знают позицию сербского народа и чувствуют его поддержку.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова президента Сербии Александра Вучича об украинском статусе Донбасса и Крыма вызваны давлением Запада,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», – написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своём официальном Телеграм-канале 19 января.

«Возвращение Донбасса домой, в Россию, произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение. А отделение Косово произошло в нарушение всех международных норм, потому мы и говорим, что Косово – это Сербия» – отметил Пушилин.

В тот же день, 19 января, правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь «в виде первоочередного оборудования для поддержки энергосистемы страны». При этом никакой информации о предоставлении властями Сербии гуманитарной помощи жителям ДНР или ЛНР с 2014 года нет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии заявил: «Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть