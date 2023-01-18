Президент Сербии: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддерживает «вторжение России на Украину», и для Сербии «Крым – это Украина, Донбасс – это Украина».

Об этом сербский лидер сказал в комментарии американскому агентству Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале Bloomberg «Война на Украине обостряет отношения между Путиным и его старым сербским союзником», опубликованном 18 января, приведено несколько заявлений Александра Вучича, сделанных им в разговоре с журналистами американского агентства. В частности, президент Сербии заявил:

«Мы с самого начала говорили, что не можем и не будем поддерживать вторжение России на Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется».

Действительно, Сербия с 2014 года последовательно поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года, преследует сербских граждан, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а весной 2022 года поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением «российской агрессии против Украины».

Как отмечает Bloomberg, сербский лидер, который провёл десятки встреч с Путиным на протяжении последних лет и даже учивший русский язык, чтобы общаться с российским коллегой без посредников, отметил, что не разговаривал с ним уже «несколько месяцев».

«Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое решение, или большинство поступающих из Кремля решений», – заявил президент Сербии.

Вучич, переизбранный подавляющим большинством голосов в прошлом году, говорит, что его конечной целью является членство Сербии в ЕС. Но он сопротивляется введению санкций против России из-за поддержки Москвой позиции Белграда по Косово, и опыта экономической изоляции Сербии в 1990-х. Россия также поставляет в Сербию природный газ по ценам ниже рыночных, отмечает Bloomberg.

В материале в очередной раз опубликовано ложное утверждение о том, что группа «Вагнер» будто бы «в этом месяце запустила в Сербии рекламу набора рекрутов для войны на Украине». При этом приведён двузначный ответ Вучича о том, что ««Вагнеру» нечего делать в Сербии», – хотя ранее он прямо заявлял, что вся информация о связях группы «Вагнер» и Сербии является «наглой ложью».

При этом сам Александр Вучич в комментарии сербским СМИ из Давоса 18 января заявил, что Запад по отношению к Сербии интересуют только санкции против России и признание независимости Косово.

«Наступил судный год, больше никто никого не слышит. Один из самых сложных во всех смыслах год, и перед нами стоит вопрос, какую политику выбрать» – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания никогда не имела никаких контактов с Сербией.