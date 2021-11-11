Глава ДНР: Скорость выдачи российских паспортов увеличилась вдвое

Благодаря эффективной работе Миграционной службы Донецкой Народной Республики скорость выдачи паспортов РФ и ДНР в Донбассе возросла.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ми видим увеличивающийся темп по получению паспортов РФ и ДНР. Он достигается за счёт того, что постоянно совершенствуются механизмы, подходы нашей Миграционной службы. Мы реагируем на обращения наших граждан», – сказал Пушилин.

«Темпы увеличились примерно в два раза. Если говорить о паспортах ДНР, то их больше 820 тысяч. Тенденция понятна, но ещё есть требования безопасности – это необходимость получения паспорта ДНР, и только потом появляется возможность получения паспорта РФ. Это тоже стало определённым стимулом», – уточнил глава ДНР.

Он подчеркнул, что в следующем году наличие паспорта ДНР станет обязательным условием для поступления на госслужбу в молодой республике.

«Но это не последний стимул. У наших чиновников и госслужащих тоже была необходимость получить паспорт ДНР. В течение 2022 года мы будем принимать решение, что наличие гражданства ДНР является обязательным условием занимать должность в чиновничьем аппарате или на госслужбе как таковой», – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее в Москве заявили, что многие украинцы продают свои жилплощади и перевозят свои семьи в Донецк , получают гражданство республики, а после – российский паспорт, чтобы спокойно уехать в Россию на заработки.