Глава Феодосии ушел в отставку: в городе – бардак и разгул коррупции

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Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев покинул свой пост. Такое решение он принял после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными», – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

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Месяц назад в Феодосии прошло расширенное совещание по проблемным вопросам в регионе. Перед его проведением Аксенов анонсировал увольнение руководства Феодосии, если за пять дней не произойдет мобилизации депутатского корпуса и коммунальных служб на приведение города в порядок. В помощь прибыли студенты крымских вузов и спортсмены – всего более 1 тысячи человек. Их усилия сохранили Лебедева в должности, которому дали еще месяц на устранение проблем, поднятых на встречах с жителями – благоустройства, водоснабжения, канализирования, освещения и вывоза мусора.

Судя по комментариям в феодосийских пабликах, поддерживать чистоту после отъезда «совминовского десанта» городские власти не стали. Их больше беспокоил вопрос вскрывшейся субаренды торговых мест, которая во много раз превышает расценки муниципалитета, передающего свою собственность в аренду коммерсантам.

По информации феодосийского блогера Александра Талипова, руководство Феодосии по-своему интерпретировало рекомендацию избавиться от посредников в аренде муниципального имущества и пересчитать ставку. Сначала администрация узаконила самозахват под кафе на пляже в центре набережной, затем аналогичная ситуация сложилась в Орджоникидзе, где кафе местного депутата вначале узаконили, а после внесли 80 метров зеленой зоны в нестационарную торговлю, чтобы было, где расставить столы.

И это помимо организации конкурса на аренду муниципального имущества Феодосии в городе Гусев Калининградской области. Для участия в нем нужно было преодолеть 2,7 тысячи км от Феодосии, чтобы заполнить документацию на бумажных носителях и лично заключать договоры.

«Жирные участки ушли, видимо, не простым людям, – считает Талипов. – Теперь в центре Щебетовки построят многоэтажки на земле за копейки, срок аренды пять лет, также на пять лет уходят участки под коммерцию в Коктебеле и Орджоникидзе».

История про запертую в собственном доме жительницу Феодосии, которую заблокировали от внешнего мира, дабы нарезать земельный участок для сына депутата, стала сюжетом новостей на «Крым24». После этого ситуацию на личный контроль взял глава Крыма.