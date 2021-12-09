Глава Генштаба ВС РФ: «Провокации Украины в Донбассе будут пресекаться»

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Новости Украины

Поставки Украине иностранных вооружений провоцируют Киев на опасные шаги в Донбассе.

Любые провокации киевского руководства по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут решительно пресекаться Россией.

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Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – пояснил Герасимов.