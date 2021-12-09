Турчинов объявил Белоруссию «плацдармом для вторжения на Украину»

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Новости Украины

Белоруссия открыто признаёт Украину недружественной страной и угрожает локальным конфликтом.

Об этом в эфире подконтрольного олигарху и экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомните заявления Лукашенко относительно признания Крыма. А буквально сегодня опубликовали опасное заявление секретаря Совбеза Белоруссии, где он на прямую угрожает Украине локальным конфликтом, аргументируя это тем, что Украина недружественная страна . Нужно ещё одну группу войск рисовать именно на территории Белоруссии, для Украины это очень опасно. Потому что у нас фактически возможная линия фронта увеличилась на 1000 километров», – сказал политик.

Экс-секретарь СНБО считает, что Белоруссия стала плацдармом для вторжения на Украину.

«В 2014 году я должен был ехать в Минск, чтобы вести переговоры из-за вторжения России, и Лукашенко пообещал, что они не пропустят российские танки через свою территорию. Сейчас риторика другая, сейчас прямые угрозы. Белоруссия фактически плацдарм для вторжения на Украину», – заключил Турчинов.

Напомним, ранее Москве заявили, что включение Белоруссии в войну против Украины на стороне России нанесет по Киеву очень серьезный удар.

Кроме того, в Москве отметили, что если на территории Белоруссии будет размещаться ядерное оружие , оно будет тактическим.