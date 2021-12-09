Турчинов объявил Белоруссию «плацдармом для вторжения на Украину»
Белоруссия открыто признаёт Украину недружественной страной и угрожает локальным конфликтом.
Об этом в эфире подконтрольного олигарху и экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вспомните заявления Лукашенко относительно признания Крыма. А буквально сегодня опубликовали опасное заявление секретаря Совбеза Белоруссии, где он на прямую угрожает Украине локальным конфликтом, аргументируя это тем, что Украина недружественная страна. Нужно ещё одну группу войск рисовать именно на территории Белоруссии, для Украины это очень опасно. Потому что у нас фактически возможная линия фронта увеличилась на 1000 километров», – сказал политик.
Экс-секретарь СНБО считает, что Белоруссия стала плацдармом для вторжения на Украину.
«В 2014 году я должен был ехать в Минск, чтобы вести переговоры из-за вторжения России, и Лукашенко пообещал, что они не пропустят российские танки через свою территорию. Сейчас риторика другая, сейчас прямые угрозы. Белоруссия фактически плацдарм для вторжения на Украину», – заключил Турчинов.
Напомним, ранее Москве заявили, что включение Белоруссии в войну против Украины на стороне России нанесет по Киеву очень серьезный удар.
Кроме того, в Москве отметили, что если на территории Белоруссии будет размещаться ядерное оружие, оно будет тактическим.
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