Глава комитета Рады: «Наша миссия – развалить Московию»

26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские политики надеются, что в России пройдет декоммунизация по украинскому образцу.

Об этом в своем блоге написала секретарь комитета по иностранным делам Верховной рады уходящего созыва Анна Гопко.

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«Я мечтаю посетить Москву – Красную Площадь – и принять участие в открытии памятников жертв сталинского Голодомора и путинского режима. Верю, что Ленина наконец-то похоронят и сметут, по примеру декоммунизации Украины, памятники Сталину. Помните фото – Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины – сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», – считает Гопко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский министр пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком.