23.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Франция
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В пику Макрону Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком

Одиозный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что Украина победит в «войне с Россией».

Об этом он заявил на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», – сказал министр.

Напомним, что после недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор”, на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

Омелян же призывал «сжечь варварскую Москву».

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