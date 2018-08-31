Глава ЛНР: Это убийство Донбасс никогда не простит

31.08.2018, Луганск, Владимир Гладков

Глава ДНР Александр Захарченко – пример волевого человека, который в любой момент был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа.

Об этом и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник написал на своём официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В гибель Александра Захарченко невозможно поверить. Этот теракт – яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем. Александр Захарченко – пример человека, чья сила воли, доблесть и любовь к своей Родине были настолько велики, что он в любой момент был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа, своей страны. Знамя этой борьбы, так высоко поднятое им, уже никогда не упадет. Это убийство Донбасс никогда не простит, и будет помнить вечно.

Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Владимировича, всему Донбассу», – заявил Пасечник.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», военный эксперт Владислав Шурыгин в своём блоге отметил, что убийство Захарченко обойдётся Киеву очень дорого.