Глава ЛНР призвал всех способных держать оружие встать на защиту республики
Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий обеспечить организованную эвакуацию населения в РФ.
Об этом сообщает «ЛугИнформЦентр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска», – цитирует издание главу ЛНР.
По словам руководителя республики, Российская Федерация уже готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.
«Обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», – призвал Пасечник.
Ранее об эвакуации в РФ женщин и детей объявил глава ДНР Денис Пушилин.
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