Глава ЛНР призвал всех способных держать оружие встать на защиту республики

18.02.2022  17:26 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий обеспечить организованную эвакуацию населения в РФ.

Об этом сообщает «ЛугИнформЦентр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий обеспечить организованную эвакуацию населения в РФ. Об...

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«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска», – цитирует издание главу ЛНР.

По словам руководителя республики, Российская Федерация уже готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.

«Обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», – призвал Пасечник.

Ранее об эвакуации в РФ женщин и детей объявил глава ДНР Денис Пушилин.

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