«Похоже, началось»: Донбасс эвакуирует женщин и детей

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Новости Украины

ДНР начинает эвакуацию мирных жителей в Россию из-за угрозы наступления украинской армии.

Об этом в экстренном обращении к гражданам ДНР заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ЛДНР. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства …с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в РФ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», – объявил глава республики.

«А вот теперь, похоже, началось», – комментирует руководитель RT Маргарита Симоньян.

Она сослалась на подробности разговора с Пушилиным, в котором тот сообщил о подготовке украинцев к наступлению: «их подразделения выстроены в боевые порядки. Приказ если им ещё не поступил, то поступит в самое ближайшее время. Больше не можем ждать и рисковать гражданскими».

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что эвакуация является сигналом о «неизбежности войны».

«В мирный исход на Донбассе не верят. Если вывозят население, войны не избежать. Думаю, решение принято после атаки ДРГ на «Стирол». Завод в черте Горловки, и там до сих пор гигантские ёмкости с хлором. Настоящее оружие массового уничтожения. Если Зе начнёт войну, на этот раз она будет очень короткой», – комментирует Попов.

«Пожелаю же нашим ребятам, что если будем принуждать к миру зарвавшуюся бандеро-нацистскую сволочь, они успели продвинуться как можно дальше и закрепиться как можно прочнее», – пишет обозреватель Егор Холмогоров.