15.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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Глава МИД Белоруссии дважды попался на антироссийской лжи




Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев опроверг недавнее утверждение министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что российские рабочие, приехавшие на Белорусскую АЭС, были заражены коронавирусом.

Об этом российский дипломат сказал в интервью TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди [15 человек] были проверены в Москве, прошли 14-дневный карантин, и только после этого они были доставлены в Островец. Более того, в Островце у них взяли три теста, и два из них у всех 15 человек оказались отрицательными. Но даже после выхода из больницы они будут еще находиться на карантине», – сказал Мезенцев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими националистическими взглядами, в интервью оппозиционному СМИ заявил, что Россия скрыла реальную статистику по заражениям коронавирусом в Нижнем Тагиле.

В результате прибывшие из этого города на БелАЭС 15 специалистов якобы завезли COVID в Белоруссию.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+ и на средства российского кредита.

Напомним, Владимир Макей также безосновательно утверждал, что Россия оказывала Белоруссии помощь в борьбе с коронавирусом исключительно по собственной инициативе, ее об этом якобы никто не просил.

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