Глава МИД Германии в Киеве пригрозила Москве по «Северному потоку-2»

Германия вместе со своими партнёрами готовы «принять меры» относительно газопровода «Северный поток-2», если позиция России не устроит Запад.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС и Германию в последнее время иногда обвиняют в отсутствии чёткой позиции касательно «Северного потока-2». Хотелось бы спросить пани министра – вы уже определились, это экономический или политический проект?» – спросила украинская журналистка.

Бербок ответила, что «Северный поток-2» – дело политическое, и если действия Москвы не устроят страны Запада, Германия готова присоединиться к позиции США и «принять меры».

«Новое правительство чётко дало понять, что в Германии действует европейское энергетическое право. Это касается и «Северного потока-2». На данный момент этот вопрос не полностью реализуется, потому процесс сертификации на данный момент приостановлен.

И, в то же время, мы имеем геополитические нюанс в этом проекте. Об этом мы всё время говорим. И потому мы поддерживаем общее заявление Германии и США – если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, будем с нашими партнёрами принимать необходимые меры.

Я хотела бы подчеркнуть – когда в 2014 году ЕС сказал, что мы должны быть более независимыми от импорта энергоносителей для нашей безопасности. Вопрос энергетической безопасности – это энерго-политический вопрос», – резюмировала глава МИД.